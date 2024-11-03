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Алина Загитова — об олимпийской ПП: я сильно уставала, ещё до начала прыжков

Алина Загитова — об олимпийской ПП: я сильно уставала, ещё до начала прыжков
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Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила свою произвольную программу олимпийского сезона-2017/2018.

«Ставя все прыжки во вторую половину программы, мы шли на определённый риск. Мы готовились к … сезону, и Этери Георгиевна говорит, ты всё будешь прыгать во второй части программы. У тебя будет сложный каскад.
Я очень сомневалась в себе, своих силах, что смогу это сделать. Это к вопросу, что тренеры в меня верили. Я просто не могла чисто физически откатать ту программу, сильно уставала, буквально на первой минуте. То есть прыжки только начинались, а я уже устала. 11 прыжков, два вращения, спираль…

Не могу сказать, что программа была не сбалансированной. Она была очень хорошо поставлена, очень логично, как мне кажется. Первая часть программы – такая спокойная, раскатистая, а во второй я прыгала в каждый такт», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

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