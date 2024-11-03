«Полностью принимаю ошибку». Алина Загитова — о критике из-за гранта на своё ледовое шоу

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала критику общественности на то, что запросила грант на 75 млн рублей на проведение своего шоу «Хранители времени».

— На последней репетиции «Хранителей времени» я поняла, что не хочу останавливаться на этом. Мы с командой подумали, какой проект хотели бы сделать следующим, и начали смотреть, какие же инфоповоды в следующем году есть. Есть «Алые паруса». Но сначала мы увидели, что у Александра Грина, написавшего эту книгу, будет юбилей. Мне подходит этот образ Ассоль.

— Как была составлена твоя заявка? И как ты относишься к критике, которая на тебя обрушилась?

— Я всегда люблю доделывать дела до конца, и доделывать их хорошо. Поэтому сказала команде: давайте сначала сделаем «Хранителей времени» хорошо. 31 августа у меня было последнее шоу, после этого мы начали готовить заявку на грант.

Последнюю заявку можно было сделать 10 сентября. Её готовят месяц, два, три. А у нас получилось так, что за 10 дней решили подать. Это была моя ошибка, я не всё проконтролировала. Но я и не знала многого. Это мой первый опыт. Да, полностью принимаю эту ошибку. Безусловно, у нас будут спонсорские средства, и свои вложу тоже. Я вкладываю не только свою силы, душу, время, нервы, но и финансы.

— Но со стороны это выглядит, будто посмотрите на неё – малышке 22 года, и она туда же.

— Это большие деньги, огромные, я это прекрасно понимаю. Мой спортивный и дальнейший путь так или иначе связан с эмоциями людей. Я пытаюсь радовать людей, чтобы они уходили с концертов с позитивными эмоциями, наполненные этой энергией. Естественно, буду исправлять свою ошибку. Мы не знаем, одобрят грант или нет, но уже ищем финансы, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.