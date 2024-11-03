Аделия Петросян: думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим

Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала победу на втором этапе Гран-при России в Казани, заявив, что для неё прокат получился плохим.

«Сегодня волновалась меньше — видимо, зря, надо было волноваться больше. Начало шатать с самого начала проката. Не знаю, как получился аксель, мне не очень понравилось. Дальше бабочка на тулупе — не знаю уже, что с собой делать, сделала всё, чтобы не делать бабочки, но надо что-то ещё. Дальше были всякие помарки. Вроде много работала, думала, что сегодня будет неплохой прокат, но он получился плохим.

Конечно, победа это важно, и мне отчасти помогла короткая программа, но надо работать и закалять свои прокаты, чтобы они были чистыми», — сказала Петросян в эфире Первого канала.