Ученица Тутберидзе Садкова: поплакала, успокоилась, снова поплакала

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

«Было волнительно катать, очень хотелось реабилитироваться после неудачного проката. Изначально настраивалась на два квада, на всех тренировках катала с двумя четверными, поставила себе задачу проехать стабильно и пробовать. Тяжелее всего было настроиться на то, как сделаю первый тулуп, от этого зависело, буду ли делать второй. Если бы упала – пошла бы на тройной флип.

Вчера было очень тяжело снова вернуться в ресурсное состояние. Как я уже говорила на чемпионате Москвы, в принципе я стала спокойнее воспринимать неудачи. И сначала так и было, но потом меня начало накрывать. Поплакала, успокоилась, снова поплакала. Накрывали эмоции, было тяжело заснуть из-за своих мыслей. Сегодня на тренировке зародилась энергией, слушала музыку, пока делала причёску, макияж, во время разминки тоже музыку слушала, так помогла себя настроить», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.