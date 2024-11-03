Алина Загитова: часто пишут, что я — Бузова №2. Горжусь этим

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как относится к сравнению её и российской артистки Ольги Бузовой.

«В комментариях очень часто пишут, что я — «Бузова №2». Я этим горжусь, для меня это похвала. Что она прошла… И не останавливается, идёт дальше. Она меня поддерживала на «Ледниковом периоде»: говорила «давай, ты сможешь», «молодец», «у тебя всё хорошо получается». Это меня мотивировало, конечно», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Ранее Алина Загитова прокомментировала критику известного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева в свой адрес.