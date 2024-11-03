Алина Загитова о «безыжбезности»: я сделала мерч, он продался просто на ура

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова высказалась о перлах в своём исполнении, в частности о слове «безызбежность», которое она использовала в 2023 году.

«Что касается «безызбежности» … Во-первых, такое слово есть. Плюс кто-то же придумывает слова «вилка» и «ножик». Я прорабатываю свои эмоции. У меня был гнев, были слёзы. Потом я решила, что это уже было. Да, я ляпнула полную чушь. Но можно на этом посмеяться. Я сделала мерч, он продался просто на ура», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Ранее Загитова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-2018 и рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой.