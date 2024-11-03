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Аделия Петросян призналась, что в своих выступлениях её раздражает однотипная ошибка

Аделия Петросян призналась, что в своих выступлениях её раздражает однотипная ошибка
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Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян после победы на втором этапе Гран-при России в Казани призналась, что её раздражает однотипная её ошибка.

«Удовлетворения от проката вообще нет. Покритиковать себя есть намного больше за что, чем похвалить. Только за тройной аксель, наверное, что в короткой, что в произвольной. Второй тулуп тоже рада, что сделала, хотя бы его сделала, первый ещё надо, хотя бы не в бабочку. Раздражает, если честно уже, при чём на тренировке сегодня точно также откатала. Из-за этого зажалась. Вообще, в любом состоянии можно было вкрутиться в этот прыжок, в тройной аксель я же вкрутилась. Казалось, много работала в этом месяце, но никак не получается выехать чисто, надеюсь, что в Москве всё получится», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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