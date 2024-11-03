Алина Загитова — о наборе веса: ела всё подряд, уже не хотела, но всё равно ела

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что после приостановления карьеры сильно набрала в весе, а также высказалась об изменениях, которые происходят в теле с возрастом.

«После того как приостановила карьеру, прямо очень сильно набрала – около семи-восьми кг. Просто ела всё подряд, уже не хотела есть, но всё равно ела. Дорвалась… В юношеском возрасте ты более силён физически. Потом, когда начинаются женские переходы – и тут выросло, и тело оформилось. И уже не столько ты нагрузки можешь вывозить, у тебя случается некий стресс с организмом. И ты не знаешь, как с этим бороться.

Конечно, тренеры в какой-то степени подсказывали, но ты должен сам привыкнуть к новому телу, потому что иногда оно тебя не слушается. Всё то же самое ты делаешь, но у тебя не получается. У нас такой сложно координационный вид спорта – и буквально два дня отдыха, даже день, и ты пытаешься заново себя собрать по кусочкам. Даже сейчас по факту я могла бы отдыхать больше по времени, но пытаюсь каждый день по часу выходить на лёд, чтобы чувствовать своё тело. На данный момент уже не смогу сделать те элементы, которые делала в 15», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.