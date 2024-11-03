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Яметова — о дружбе с Петросян: хорошо общаемся, сильно переживаю за неё

Яметова — о дружбе с Петросян: хорошо общаемся, сильно переживаю за неё
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Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление на этапе российской серии Гран-при в Казани (второе место), а также высказалась о дружбе с Аделией Петросян.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
241.55
2
Вероника Яметова
Свердловская область
220.84
3
Дарья Садкова
Москва
210.63

«Я очень рада, что откатала обе программы чисто, сделала максимум и в короткой, и в произвольной программе, от выступления остались только положительные эмоции. Настраивала себя на уверенный прокат. Я знала, что у меня всё получается, на тренировках и в других прокатах, поэтому была уверенность, что откатаю чисто. Хочется постепенно подобраться к тройке сильнейших в стране, войти в неё на чемпионате России, но загадывать не буду, посмотрим по обстоятельствам.

Почему интересовалась результатом Петросян? Мы с Аделей очень хорошо общаемся, мы дружим, и я сильно переживаю за неё, мне важно, как она откатала», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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