Яметова — о дружбе с Петросян: хорошо общаемся, сильно переживаю за неё

Фигуристка Вероника Яметова прокомментировала своё выступление на этапе российской серии Гран-при в Казани (второе место), а также высказалась о дружбе с Аделией Петросян.
«Я очень рада, что откатала обе программы чисто, сделала максимум и в короткой, и в произвольной программе, от выступления остались только положительные эмоции. Настраивала себя на уверенный прокат. Я знала, что у меня всё получается, на тренировках и в других прокатах, поэтому была уверенность, что откатаю чисто. Хочется постепенно подобраться к тройке сильнейших в стране, войти в неё на чемпионате России, но загадывать не буду, посмотрим по обстоятельствам.
Почему интересовалась результатом Петросян? Мы с Аделей очень хорошо общаемся, мы дружим, и я сильно переживаю за неё, мне важно, как она откатала», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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