«Для меня имя Алина — символ борца». Загитова — о том, что её назвали в честь Кабаевой

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала, правда ли её назвали в честь олимпийской чемпионки 2004 года по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

«Это действительно так. Родители очень долго думали над именем для меня – ни одно как будто не подходило. Решение пришло неожиданно. Мама рассказывала, что в тот вечер они смотрели художественную гимнастику – Алина Кабаева в очередной раз доказала, что равных ей нет.

Для меня большая гордость, что меня назвали в честь титулованной спортсменки, которая завоёвывала медали, шла напролом, справлялась со множеством сложностей и не сдавалась. Для меня имя Алина – это символ борца», – приводит слова Загитовой журнал Hello.

Ранее Алина Загитова рассказала, как относится к сравнению её и российской артистки Ольги Бузовой.