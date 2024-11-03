Тарасова: Аделия Петросян подтверждает, что она одна из сильнейших фигуристок мира
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление чемпионки России Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка одержала уверенную победу, получив от судей общую оценку 241,55 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
241.55
2
Вероника Яметова
Свердловская область
220.84
3
Дарья Садкова
Москва
210.63
— Все девушки сегодня старались, показали свои новые программы. Аделия тоже показала, сделала аксель в три с половиной оборота… Её выступление впечатлило, конечно. Она подтверждает, что она одна из сильнейших фигуристок мира.
— В России к ней по уровню сейчас может кто‑то приблизиться?
— У нас будут соревнования, мы будем смотреть. У нас же ещё будет чемпионат страны очень скоро. Там и посмотрим, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
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