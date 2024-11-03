Тарасова: Аделия Петросян подтверждает, что она одна из сильнейших фигуристок мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление чемпионки России Аделии Петросян на втором этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка одержала уверенную победу, получив от судей общую оценку 241,55 балла.

— Все девушки сегодня старались, показали свои новые программы. Аделия тоже показала, сделала аксель в три с половиной оборота… Её выступление впечатлило, конечно. Она подтверждает, что она одна из сильнейших фигуристок мира.

— В России к ней по уровню сейчас может кто‑то приблизиться?

— У нас будут соревнования, мы будем смотреть. У нас же ещё будет чемпионат страны очень скоро. Там и посмотрим, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».