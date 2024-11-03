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Алина Загитова — об отношениях: хочется быть за своим любимым как за каменной стеной

Алина Загитова — об отношениях: хочется быть за своим любимым как за каменной стеной
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о личной жизни и пояснила, чего ждёт от своего будущего партнёра.

— Ой, это сложный вопрос. Если бы вы меня спросили, что нужно для создания огромного проекта, то я бы сразу ответила – вот это и это. А насчёт семьи… Тут просто много факторов должно сойтись. Моя подружка рассказывала, как встретила своего парня. Она просто взяла его за руку – и почувствовала, что это он, тот самый. И сейчас смотрю на их отношения и думаю: «Господи, неужели такая любовь бывает?!» Мне тоже хочется ощутить подобное. Чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной.

– Можно ли из этого сделать вывод, что сердце Алины Загитовой пока свободно?
– Moё сердце всегда наполнено, – приводит слова Загитовой журнал Hello.

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