Алина Загитова — об отношениях: хочется быть за своим любимым как за каменной стеной

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова рассказала о личной жизни и пояснила, чего ждёт от своего будущего партнёра.

— Ой, это сложный вопрос. Если бы вы меня спросили, что нужно для создания огромного проекта, то я бы сразу ответила – вот это и это. А насчёт семьи… Тут просто много факторов должно сойтись. Моя подружка рассказывала, как встретила своего парня. Она просто взяла его за руку – и почувствовала, что это он, тот самый. И сейчас смотрю на их отношения и думаю: «Господи, неужели такая любовь бывает?!» Мне тоже хочется ощутить подобное. Чувствовать поддержку, чтобы быть за своим любимым как за каменной стеной.

– Можно ли из этого сделать вывод, что сердце Алины Загитовой пока свободно?

– Moё сердце всегда наполнено, – приводит слова Загитовой журнал Hello.