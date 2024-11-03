Загитова: говорили, что до Олимпиады мне как до Китая пешком. Шучу, что дошла до Кореи

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова ответила, какую роль сыграли родители в её профессиональной карьере.

«Не устану их за это благодарить. Мой папа в прошлом был прекрасным хоккеистом, любовь к спорту у меня от него. Но идея поставить меня на коньки всё же принадлежит другому локомотиву нашей семьи. Мама и бабушка всегда поддерживали меня, вели вперёд, даже когда я готова была сдаться. Поначалу занимала далеко не первые места, скорее, двадцатые. Тренеры говорили, что до Олимпиады мне как до Китая пешком. Сейчас я шучу, что дошла до Кореи. Вот что значит вера родных в тебя! Папа, конечно, меньше участвовал в моей спортивной жизни — он работал на благо семьи, но всегда давал мне очень важные советы.

Любой успех приходил через трудности. Все новые элементы получаются не сразу — прежде чем это случится, придётся много раз упасть. На моём теле порой были такие гематомы, что даже не могла уснуть. Папа успокаивал: «Если у человека ничего не болит, значит, он уже умер», — приводит слова Загитовой журнал Hello.