Алина Загитова ответила, считает ли, что Тутберидзе хотела именно её победы на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова ответила, считает ли, что тренер Этери Тутберидзе хотела её победы на Олимпийских играх 2018 года, а не Евгении Медведевой.

— Вы обе работали у одного тренера. Родители отобрали телефон, и ты этого соперничества не ощущала?

— Я ощущала его на льду.

— В этом было что-то токсичное?

— Наверное, это у меня пошло от папы. Папа у меня хоккеист. И он тогда редко, но метко давал мне напутственные слова. Он сказал, что своих соперников нужно уважать. И я всегда с этой фразой шла на протяжении всей своей карьеры. Да и сейчас это то же самое. Но на тот момент я прямо чувствовала некое давление.

— Есть ролики, где по губам видно, что Медведева говорит: вы всё сделали, чтобы победила Алина. О чём она говорит? Наверное, что, поставь тебе Этери по-другому программу, то ещё непонятно, кто бы победил. Этери действительно хотела твоей победы?

— Каждый тренер должен давать шанс любому спортсмену. Я не представляю, что она (Этери) чувствовала в эти моменты. Она видела, что я могу, хотя я в себе сомневалась, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.