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Алина Загитова ответила, считает ли, что Тутберидзе хотела именно её победы на Олимпиаде

Алина Загитова ответила, считает ли, что Тутберидзе хотела именно её победы на Олимпиаде
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Российская фигуристка Алина Загитова ответила, считает ли, что тренер Этери Тутберидзе хотела её победы на Олимпийских играх 2018 года, а не Евгении Медведевой.

— Вы обе работали у одного тренера. Родители отобрали телефон, и ты этого соперничества не ощущала?
— Я ощущала его на льду.

— В этом было что-то токсичное?
— Наверное, это у меня пошло от папы. Папа у меня хоккеист. И он тогда редко, но метко давал мне напутственные слова. Он сказал, что своих соперников нужно уважать. И я всегда с этой фразой шла на протяжении всей своей карьеры. Да и сейчас это то же самое. Но на тот момент я прямо чувствовала некое давление.

— Есть ролики, где по губам видно, что Медведева говорит: вы всё сделали, чтобы победила Алина. О чём она говорит? Наверное, что, поставь тебе Этери по-другому программу, то ещё непонятно, кто бы победил. Этери действительно хотела твоей победы?
— Каждый тренер должен давать шанс любому спортсмену. Я не представляю, что она (Этери) чувствовала в эти моменты. Она видела, что я могу, хотя я в себе сомневалась, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

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