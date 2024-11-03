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Загитова — о трудностях после ОИ: я выиграла играючи? Если так показалось, то это похвала

Загитова — о трудностях после ОИ: я выиграла играючи? Если так показалось, то это похвала
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Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что если для окружающих показалось, что она легко выиграла Олимпийские игры, то для неё это похвала.

— Мне и многим казалось, что всё это играючи произошло – что ты стала олимпийской чемпионкой легко. О том, что тебе пришлось пожертвовать своим детством, мало кто думает. Мы хотим, чтобы ты продолжала.
— Я выиграла играючи? Если так показалось, то для меня это похвала. Потому что наш вид спорта подразумевает то, что ты должен демонстрировать лёгкость. Поэтому для меня это комплимент.

Я приостановила свою карьеру в 17 лет, ближе к 18. На тот момент у меня было очень много травм, ментальное и психологическое состояние было на нуле. У меня было очень много срывов. Была очень закрытой, ни с кем не делилась своими эмоциями. Наверное, этот ком, который с каждым днём становился всё больше и больше, накапливался и в какой-то момент взорвался, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

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