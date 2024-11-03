Владислав Дикиджи с четырьмя четверными выиграл 2-й этап Гран-при России в Казани
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. В произвольной программе спортсмен выполнил четыре четверных прыжка. Итоговая оценка составила 288,32 балла.
Второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший 284,85 балла. Тройку призёров замкнул Матвей Ветлугин с результатом 255,18 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
288.32
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
284.85
3
Матвей Ветлугин
Санкт-Петербург
255.18
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Мужчины.
- Владислав Дикиджи — 288,32 балла.
- Глеб Лутфуллин — 284,85.
- Матвей Ветлугин — 255,18.
- Артур Даниелян — 247,80.
- Григорий Фёдоров — 240,84.
- Артём Ковалёв — 240,55.
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