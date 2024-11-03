Владислав Дикиджи с четырьмя четверными выиграл 2-й этап Гран-при России в Казани

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. В произвольной программе спортсмен выполнил четыре четверных прыжка. Итоговая оценка составила 288,32 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший 284,85 балла. Тройку призёров замкнул Матвей Ветлугин с результатом 255,18 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Второй этап, Казань. Мужчины.