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«Спасибо Лизе Туктамышевой». Лутфуллин подвёл итоги выступления на этапе Гран-при в Казани

«Спасибо Лизе Туктамышевой». Лутфуллин подвёл итоги выступления на этапе Гран-при в Казани
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал завоевание второго места на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмен набрал за свой прокат 284,85 балла.

«Эмоции прекрасные. Наверное, это результат помощи моих тренеров, моей команды. Спасибо великому тренеру Алексею Николаевичу Мишину, он помогает пройти мой путь, спасибо родителям, моей девушке, Лизе Туктамышевой, она готовила меня в этом сезоне.

Можно сказать, второй раз подряд серебро с золотым отливом. Конкуренция помогает сосредоточиться на вращениях. И в Петербурге, и сейчас против меня были два великих соперника, но я понимаю, что могу не только бороться, но и обыгрывать их. Главное — помнить, что есть вращения, говорю себе, на морально-волевых: Глеб, давай, надо! В этот раз хотя бы было получше в плане физики, закончил программу и до конца вдоль бортика хоть не катился еле-еле, как в Петербурге, это уже успех. В следующий раз, надеюсь, всё перенесётся и на дорожку шагов», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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