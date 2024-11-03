Владислав Дикиджи: нельзя делать такие ошибки на тройных. Думал, уступлю первое место

Вице-чемпион России Владислав Дикиджи прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Казани. Спортсмен получил от судей 288,32 балла и занял первое место.

«Когда сдвоил лутц, промелькнуло дежавю с чемпионата России, подумал, что этот лутц мне сейчас… Что из-за него я проиграю сейчас, скажем так, уступлю Глебу первое место. Но слава богу, что всё хорошо.

Нельзя делать ошибки такие на тройных. Можно было побороться ещё. Я уже подсдох немножко. Надо было прыгать, но… это была усталость, не техническая ошибка. Я не очень выкатил, спад был, пришлось набирать, и, пока набирал, лишился сил.

Оценки Глеба повлияли, ещё ноги больше дрожать стали. Но справился нормально», — сказал Дикиджи в эфире Первого канала.

Напомним, второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший 284,85 балла. Тройку призёров замкнул Матвей Ветлугин с результатом 255,18 балла.