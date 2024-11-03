«Старался кайфовать на льду». Матвей Ветлугин — о призовом месте на этапе Гран-при России

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. Спортсмен по сумме короткой и произвольной программ набрал 255,18 балла и занял третье место.

— Не всё получилось, но оба дня я старался кайфовать на льду, надеюсь, что зрители тоже почувствовали.

— Насколько было важно получить медаль здесь?

— Конечно, было важно, потому что у меня нет возможности бороться на каждом старте за медали. На сегодняшний день отдаю себе отчёт, что бороться на чемпионате России, на финале Гран-при у меня пока не получается, на этот сезон цели побороться за тройку нет. С мыслью о том, что нельзя упустить свой шанс, ехал на этот этап, рассчитывал на второе-третье место. Третье – это хорошо.

Четверной лутц и флип пытаемся наработать. Сегодня 3 ноября, после травмы, которую я в сентябре получил, вернулся на лёд только в конце сентября. Начал прыгать одинарные, двойные в начале октября, было тяжело восстанавливаться в быстром темпе. Не всегда удавалось в тренировочном процессе катать чисто, нет стабильности, но всё равно старались делать целиковые прокаты.

— Смотришь ли на список участников с примерным расчётом на медали?

— Не всё здесь зависит от меня, спасибо петербургской федерации, которая разрешила мне поехать на второй этап сюда, потому что в сентябре я ещё не катался, а тогда в Питере проходил отбор на первый-второй этапы. Думал, что допустят на четвёртый этап в Москве, а там как уже решит федерация, спасибо, что заявку одобрили и смог сюда приехать. Доволен, что здесь смог выступить.

— Видели, как следил за элементами Влада Дикиджи, смотрел за прыжками, возможно, в будущем планируешь стать судьёй?

— Я не разбирал его прыжки, а просто обратил внимание на неточность, которая могла бы не позволить ему бороться с Глебом, интрига сохраняется. До последнего смотрели, кто будет первый, никаких комментариев по поводу оценки прыжков не давал. Перспективы в будущем? Не секрет, что меня интересует судейская сторона вопроса, разбираться в том, как оцениваются элементы, в том, возможно ли в будущем применение искусственного интеллекта, применение компьютерных технологий, чтобы, например, определять точное количество оборотов. Часто рзговариваем с нашими техническими специалистами, сидят три человека, и кто-то исполнил прыжок: с этого угла 89 градусов, с другого 90, а уже с третьего недокрут 91. Компьютер, наверное, такого не допустит, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Победителем этапа Гран-при стал Владислав Дикиджи с суммой 288,32 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин (284,85).