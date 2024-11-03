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Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Казани, где выступали всего две пары

Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Казани, где выступали всего две пары
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Чемпионы Европы и России российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, тренирующиеся в группе у Этери Тутберидзе, выиграли второй этап Гран-при России, который проходит в Казани. За своё выступление они получили 232,71 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено

Второе место заняли ученики Павла Слюсаренко Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, набравшие 206,10 балла. Отметим, что в соревнованиях среди спортивных пар участвовали всего два дуэта. Ранее Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа из-за травмы партнёрши, полученной уже на тренировках в Казани.

Ранее победу у женщин одержала Аделия Петросян, у мужчин — Владислав Дикиджи.

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