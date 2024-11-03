Владислав Дикиджи — о контенте: это мои первые соревнования с четырьмя четверными

Вице-чемпион России Владислав Дикиджи высказался о сложном контенте, который он выполнил на этапе Гран-при России в Казани. В итоге чисто исполненные четыре четверных прыжка позволили ему занять первое место, получив от судей 288,32 балла.

«Очень тяжёлые эмоции. Но ничего, буду накатывать, это были первые соревнования с четырьмя четверными, включая флип, решили флип делать, это надёжнее, чем риттбергер.

В целом у меня нет как такового соперничества, оно есть только в хорошем смысле. Мы друзья, и я искренне рад за всех ребят, за их удачные прокаты, даже если меня обходят.

Кому передавал приветы? Маме, папе, бабушке, своей девушке, собаке», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.