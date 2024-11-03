Дикиджи и Лутфуллин исполнили по четыре четверных прыжка в ПП на этапе Гран-при в Казани

Российские фигуристы Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин исполнили по четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Дикиджи успешно приземлил четверной лутц, четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, каскад четверной сальхов — тройной сальхов, а также отдельно тройной аскель.

Лутфуллин выполнил четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов, каскад четверной сальхов — два двойных акселя и тоже отдельно тройной аксель.

По итогу соревнований Владислав Дикиджи одержал победу на этапе в Казани. Итоговая оценка составила 288,32 балла. Второе место занял Глеб Лутфуллин, набравший 284,85 балла.