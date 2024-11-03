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Козловский: несмотря на допущенную ею глупость, Бойкова поняла, что это глупость

Козловский: несмотря на допущенную ею глупость, Бойкова поняла, что это глупость
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Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, прокомментировали победу на этапе Гран-при России в Казани. За своё выступление они получили 232,71 балла.

Бойкова. Прокат был рабочий, скажем так. Для первого крупного соревнования — хорошо. Какие-то ошибки есть, значит, есть над чем работать. Будем стараться улучшаться.

Козловский. Прилично справились с прыжками. Досадная ошибка на флипе-выбросе — по моим ощущениям, не было особых предпосылок к ошибкам. Понравилось, что Саша, несмотря на допущенную ею глупость, прекрасно поняла, что это глупость, и продолжила в прекрасном расположении духа катать свою программу, и мы дальше справились со всеми элементами. Пришлось поработать над поддержками, но такая у меня работа. Надо быть партнёром, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

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