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Загитова рассказала о критике, с которой столкнулась из-за ведения «Ледникового периода»

Загитова рассказала о критике, с которой столкнулась из-за ведения «Ледникового периода»
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о критике, с которой она столкнулась во время ведения «Ледникового периода».

«Что касается моего первого опыта в «Ледниковом периоде». Я ещё выступала, прошло моё последнее выступление в Турине (финал Гран-при ISU 2019 года. – Прим. «Чемпионата»). Я думала, ставить карьеру на паузу или нет. В итоге решила, что поставлю на паузу, – был большой шквал негатива, многие поддерживали. Я думала: а что делать дальше, в чём я сильна, кроме спорта? И очень здорово, что мне предложили вступить в команду «Ледникового периода» в роли ведущей. У меня было много сомнений, я понимала, что плохо говорю. Мне легче высказать, что я чувствую, движениями, танцем, нежели словами. Я плохо говорила, я это понимаю и принимаю. Я над этим работаю», — сказала Загитова в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

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