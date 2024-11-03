Загитова: меня многие задевают из мира шоу-бизнеса, но я предпочитаю ничего не говорить

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о своём правиле жизни, к которому она обращается как при общении со своими коллегами из мира шоу-бизнеса, так и с подписчиками.

«Для каждого человека важно знать: ты не угонишься за всем сразу. Порой нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Правило жизни без раздумий скажу: быть собой. Если ты предашь сам себя, то уже не будешь искренен. Меня много кто задевает из коллег, из мира шоу-бизнеса, но я предпочитаю ничего не говорить и потратить это время на что-то хорошее. И сделать мир лучше. Посадить дерево. Вот ты пока строчишь этот комментарий, реферат как будто пишешь или дипломную работу, приготовь родным и близким завтрак», — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.