Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова — о номере с Zivert: я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом

Алина Загитова — о номере с Zivert: я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прокомментировала свои экстравагантное появление на некоторых мероприятиях из сферы шоу-бизнеса, в том числе совместное выступление с известной певицей Юлией Зиверт.

Стрелец: к тебе есть претензии, что ты пытаешься иметь отношение к российскому шоу-бизнесу...
Загитова: начнём с того, что я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом.

Стрелец: а что было с Zivert, с Люсей Чеботиной? Эксперимент?
Загитова: это был эксперимент. Я ещё раз вышла из зоны комфорта.

Стрелец: а самим выступлением с Zivert ты довольна?
Загитова: им не очень довольна.

Стрелец: для тебя был очень нетипичный, экстравагантный образ.
Загитова: есть обоснованная критика. Есть собственная критика. Вы думаете, я себя не критикую? Я самый главный хейтер себя. Я сделала работу над ошибками, это самое важное.

Стрелец: а что сказала семья?
Загитова: папа сказал, что платье было какое-то странное. Но мне это понравилось на тот момент, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Материалы по теме
Загитова: меня многие задевают из мира шоу-бизнеса, но я предпочитаю ничего не говорить
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android