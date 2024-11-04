Алина Загитова — о номере с Zivert: я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова прокомментировала свои экстравагантное появление на некоторых мероприятиях из сферы шоу-бизнеса, в том числе совместное выступление с известной певицей Юлией Зиверт.

Стрелец: к тебе есть претензии, что ты пытаешься иметь отношение к российскому шоу-бизнесу...

Загитова: начнём с того, что я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом.

Стрелец: а что было с Zivert, с Люсей Чеботиной? Эксперимент?

Загитова: это был эксперимент. Я ещё раз вышла из зоны комфорта.

Стрелец: а самим выступлением с Zivert ты довольна?

Загитова: им не очень довольна.

Стрелец: для тебя был очень нетипичный, экстравагантный образ.

Загитова: есть обоснованная критика. Есть собственная критика. Вы думаете, я себя не критикую? Я самый главный хейтер себя. Я сделала работу над ошибками, это самое важное.

Стрелец: а что сказала семья?

Загитова: папа сказал, что платье было какое-то странное. Но мне это понравилось на тот момент, — сказала Загитова в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.