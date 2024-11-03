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Бойкова и Козловский объяснили, почему отказались от четверного выброса на этапе в Казани

Бойкова и Козловский объяснили, почему отказались от четверного выброса на этапе в Казани
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Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, объяснили, почему отказались от четверного выброса в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани. За своё выступление без элемента ультра-си они получили 232,71 балла.

Козловский. Сейчас будет небольшой перерыв, и будем готовиться к Петербургу, будет интересно. Пока что не будет четверного выброса в течение сезона, на Панина-Коломенкина это был такой эксперимент. К тому же мы поняли, что от него пострадала программа, композиция, идея самой программы. Когда поменяли очерёдность элементов, общий эффект от неё был потерян. Это первая наша произвольная, где мы вообще не останавливаемся, в целом это редкость в парном катании. Это сложно, и нужно катать максимально чисто, чтобы держать зал в напряжении от начала до конца.

Бойкова. К концу сезона, уже после чемпионата России, надеюсь, что мы выступим с четверным выбросом, когда доработаем программу с этим элементом от начала до конца, — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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