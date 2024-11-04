«Было очень много любви». Медведева рассказала о разрыве отношений с Чигирёвым

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о расставании с фигуристом Дмитрием Чигирёвым.

«Мы с недавних пор больше не вместе. Так случается в жизни, когда люди понимают, что им больше не по пути. Никаких громких скандалов, ничего, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать. Решили разойтись. Встречались почти два года. В наших отношениях было очень много любви, много понимания, взаимопонимания», – сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Напомним, об отношениях Евгении Медведевой и Дмитрия Чигирёва стало известно в июне прошлого года.