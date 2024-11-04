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Медведева — о фамилии отца: в школе меня очень сильно травили из-за этого

Медведева — о фамилии отца: в школе меня очень сильно травили из-за этого
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, носившая в детстве фамилию отца Бабасян, рассказала о травле в школе.

«Отец не принимал участия в моей жизни. Знаю, как он выглядит. Точно знаю, кто мой отец. Средствами не помогал. Уже и как бы к Этери Георгиевне перешли и поняли, что в спорте можно что-то попробовать. Подумали, что, наверное, лучше сменить фамилию. Сейчас, когда подросла, я думаю – Евгения Медведева, это ж надо было додуматься. Это же красиво. Евгения Медведева, запоминается.

Я, кстати, об этом никогда не говорила. Не говорила, потому что я, когда росла, меня очень сильно травили за мою фамилию. Ох, как мне было несладко. Видимо, из-за того, что я была очень маленькая, щуплая, беззащитная, бесхребетная, на мне и отыгрывались дети. И моя фамилия попадала под раздачу. Просто называли мою фамилию, как будто бы это оскорбление. То есть это просто смешное для них было слово. Бабасяниха, бабасяня, ты чё, масяня-бабасяня?» — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

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