Евгения Медведева: в 14 лет я была скелетом, в свой адрес слышала: «Что у тебя сисек нет?»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева порассуждала о своей внешности, а также высказалась о сексуализации фигурного катания.

«Фигурное катание – это особенный вид спорта. Лично я никогда резко не воспринимала какие-то такие фразы и обсуждения в свой адрес. Примерно понимала, что к чему. Не то чтобы это как-то меня сильно травмировало, просто как бы буду говорить факты. То есть я худенькая, стройная. В 14 лет я была вообще скелетом. Ну да, в свой адрес слышала, что как бы поролон подложи себе, ты девочка или кто? Что у тебя сисек нет? Чем мы компоненты, вторую оценку будем зарабатывать?

Съёмка для журнала Maxim была, чтобы доказать себе, что я секси. Было некомфортно во время съёмки. Я не знала, правильно ли делаю. Но оказалось, что лично для себя всё сделала правильно. Посмотрела фотографии: я была зажата. Мне это не понравилось, и думаю: что-то надо с этим делать и как-то себя развивать. Зато я поняла, что не хочу уходить в пошлость. Я попробовала – мне достаточно выше крыши», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.