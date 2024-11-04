Евгения Медведева раскрыла детали отношений с Этери Тутберидзе после ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, в каких отношениях находится с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, под руководством которой она выступала на Олимпиаде-2018.

«Сейчас обиды нет. Не лукавлю абсолютно. На сегодняшний день абсолютно точно нет, осталась одна лишь благодарность. С Этери Георгиевной у нас прекраснейшие отношения. Я в совершенно спокойном режиме сейчас езжу к ней на каток.

Разговора с ней не было. Правильно это или нет – я не знаю. Меня воспитывали так, что всегда нужно разговаривать. Возможно, мне и хотелось бы, но в нашей ситуации с Этери Георгиевной это особо и не нужно, потому что я выросла, и так всё понимаю», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.