«Люблю дорогие вещи». Евгения Медведева назвала самый ценный предмет гардероба

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что уделяет много внимания своему гардеробу и аксессуарам.

«Пускай будет браслет Bulgari. Я не очень люблю называть цены, потому что это не совсем в моём образе. Люблю красивые дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться, люблю их носить. Люблю знать, что они у меня есть. Поэтому без расценок», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Напомним, 15 ноября пройдёт ледовое шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летнему юбилею. Ранее появилась информация, что врачи запретили фигуристке выходить на лёд, но она успокоила поклонников, сказав, что её здоровью ничего не угрожает и она сможет выступить как на собственном шоу, так и в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен».