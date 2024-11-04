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Медведева — об отчислении из МГУ: я туда не ходила. Изначально это был бред

Медведева — об отчислении из МГУ: я туда не ходила. Изначально это был бред
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, почему её отчислили из Московского государственного университета им. Ломоносова.

«Я туда не ходила. Я не хотела и не ходила. Мне было не скучно. Мне пришло предложение – а Женя случайно не хочет ли поступить в МГУ? Думаю, давайте попробуем. Возвращаюсь с гастролей, приезжаю в МГУ. Говорю: «Вы же понимаете, что я ежедневно приходить не смогу. Возможны ли какие-то альтернативные варианты?» Я чётко поставила границу, что каждый день на парах присутствовать не смогу. Возможно, я буду где-то пропадать, выпадать. И дайте мне тогда возможность где-то там учиться, нагонять, давайте постараемся друг для друга быть гибкими.

Не сложилось. Потом меня спросили в интервью, как идёт моя учеба в МГУ. Я сказала: ха-ха, с божьей помощью. Выделили в желтушный заголовок, на меня наехал пресс-центр. И я такая: ну, значит, не судьба. Изначально это был бред, вот и всё», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

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