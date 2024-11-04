Евгения Медведева раскрыла гонорар за участие в ледовых шоу

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, какую сумму зарабатывает фигуристка за одно выступление в шоу.

«Плюс-минус 200 тысяч рублей за один день. Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, хороший заработок. Всё, что я делаю — моя работа. Я выхожу, делаю её хорошо. У меня есть моя «рыночная стоимость», да», — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Напомним, 15 ноября пройдёт ледовое шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летнему юбилею. Ранее появилась информация, что врачи запретили фигуристке выходить на лёд, но она успокоила поклонников, сказав, что её здоровью ничего не угрожает и она сможет выступить как на собственном шоу, так и в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен».