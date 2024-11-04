Аделия Петросян: в гонке за идеальными прокатами часто обесцениваю то, чего уже достигла

Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала свою победу на втором этапе Гран-при России в Казани.

«В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла. За золотыми медалями всегда стоит труд, преодоление и удача. Завтра снова буду на катке, а сегодня — просто СПАСИБО за всё, что у меня есть. Благодарю публику Казани за эмоции, поддержку и милые игрушки. Медаль второго этапа Гран-при России вот такая симпатичная», — написала Петросян в своём телеграм-канале.

Фото: Из телеграм-канала Аделии Петросян

После проката фигуристка призналась, что он получился плохим, несмотря на победу.