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Аделия Петросян: в гонке за идеальными прокатами часто обесцениваю то, чего уже достигла

Аделия Петросян: в гонке за идеальными прокатами часто обесцениваю то, чего уже достигла
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Чемпионка России 2023 года, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала свою победу на втором этапе Гран-при России в Казани.

«В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла. За золотыми медалями всегда стоит труд, преодоление и удача. Завтра снова буду на катке, а сегодня — просто СПАСИБО за всё, что у меня есть. Благодарю публику Казани за эмоции, поддержку и милые игрушки. Медаль второго этапа Гран-при России вот такая симпатичная», — написала Петросян в своём телеграм-канале.

Фото: Из телеграм-канала Аделии Петросян

После проката фигуристка призналась, что он получился плохим, несмотря на победу.

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