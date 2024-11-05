Луна Хендрикс и Изабо Левито снялись с Гран-при Финляндии

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс и серебряный призёр чемпионата мира американка Изабо Левито снялись с пятого этапа международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию, который пройдёт в Хельсинки (Финляндия) с 17 по 19 ноября.

Левито принимала участие на первом этапе Гран-при, проходившем в американском Аллене. Там она заняла третье место. Хендрикс была заявлена на этап во Франции, но снялась с него из-за неготовности. Причина отказа фигуристок от участия на соревнованиях в Финляндии неизвестна.

Таким образом, обе фигуристки точно не смогут отобраться на финал Гран-при, который состоится с 7 по 10 декабря в китайском Пекине.