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Тарасова отреагировала на слова Загитовой о непрофессионализме комментаторов на ОИ-2018

Тарасова отреагировала на слова Загитовой о непрофессионализме комментаторов на ОИ-2018
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о заявлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой по поводу непрофессионализма комментаторов на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Это было семь лет назад. Мне неинтересно это даже вспоминать. Я на это время не трачу. Это уже совершенно другая жизнь. Она никак не влияет на моё впечатление о жизни дальше. Смотреть надо вперёд. Ну какая реакция? Сказала я что-то про Алину Загитову, ну и что? Не у всех мнение одинаковое», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, что в интервью Надежде Стрелец Алина Загитова обвинила комментаторов ОИ-2018, где она одержала победу, в непрофессионализме. На женском турнире по фигурному катанию в Пхёнчхане работали Татьяна Тарасова и Александр Гришин. После оглашения итоговых оценок и победы Загитовой комментаторы отметили, что «так быть не должно».

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