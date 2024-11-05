«Страна вместе с ней плачет и радуется». Авербух высказался о желании Валиевой вернуться

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о желании фигуристки Камилы Валиевой вернуться в спорт после дисквалификации.

«Камила Валиева – одарённейший человек, талантливая девушка. На её долю выпало такое большое испытание, проверка. Конечно, мы все бы хотели, чтобы эта история, которая развивается на глазах у целого поколения, пришла бы к такому триумфу. Как в судьбоносных фильмах – через тернии она на пьедестале, страна вместе с ней плачет и радуется.

У Камилы всё для этого есть – огромный талант, огромное будущее впереди. Она юная девочка, всё в руках Камилы. В том, что она может, я не сомневаюсь. Дальше уже её внутренние ресурсы, желание и стремление. Думаю, что это была бы очень красивая и важная судьбоносная история. Возвращение ради возвращения – неинтересно», – цитирует слова Авербуха Sport24.

Напомним, ранее Камила Валиева высказалась о том, что думает о возвращении в спорт после того, как истечёт срок её дисквалификации за допинг. CAS отстранил российскую фигуристку до 25 декабря 2025 года.