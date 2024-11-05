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Алёна Леонова высказалась о выступлениях Аделии Петросян на победном этапе Гран-при России в Казани

Призёр ЧМ Леонова — о Петросян: даже с недочётами это нереальное, космическое катание
Аделия Петросян
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о выступлении чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Казани.

«Если мы берём женское одиночное в Казани, то, безусловно, это Аделия Петросян. Даже с какими-то недочётами это какое-то нереальное, космическое катание. Абсолютно одарённая девочка, которая имеет в себе буквально всё, все аспекты, которые важны для того, чтобы выиграть Олимпийские игры. Мне очень понравилось. Не потому, что она сильно прыгает, она повзрослела, с каждым годом лучше и лучше становится. Это очень заслуживает уважения в первую очередь. Мне очень за неё радостно, она довольно-таки срывная, мне хотелось, чтобы она хорошо откаталась», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Аделия Петросян выиграла этап Гран-при России в Казани с результатом в 241,55 балла. В короткой и в произвольной программе фигуристка сделала тройной аксель, в произвольной у Аделии получился и четверной тулуп.

Полное интервью Алёны Леоновой:
«Петросян имеет все аспекты, важные для победы на Олимпиаде». Интервью с Алёной Леоновой
Эксклюзив
«Петросян имеет все аспекты, важные для победы на Олимпиаде». Интервью с Алёной Леоновой
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