«Он пока непобедим вообще». Алёна Леонова — о выступлениях Ильи Малинина на Гран-при

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию, тренер Алёна Леонова высказалась о выступлениях одиночников Ильи Малинина и Кевина Аймоза на этапах Гран-при ISU в сезоне-2024/2025.

«Успела посмотреть Малинина, он пока непобедим вообще. Исходя из того, что он делает, когда выходит на лёд, – он непобедим. Очень надеюсь, что у Кевина Аймоза была не разовая акция, что дальше так и будет по сезону, очень была за него рада. Знаю о его психологических, моральных проблемах, о которых он сам говорит», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Илья Малинин выиграл два этапа Гран-при ISU – в США и в Канаде. Кевин Аймоз стал вторым на этапе в США, обыграв Малинина в произвольной.