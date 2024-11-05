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Алёна Леонова высказалась о выступлениях Ильи Малинина и Кевина Аймоза на этапах Гран-при

«Он пока непобедим вообще». Алёна Леонова — о выступлениях Ильи Малинина на Гран-при
Илья Малинин
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию, тренер Алёна Леонова высказалась о выступлениях одиночников Ильи Малинина и Кевина Аймоза на этапах Гран-при ISU в сезоне-2024/2025.

«Успела посмотреть Малинина, он пока непобедим вообще. Исходя из того, что он делает, когда выходит на лёд, – он непобедим. Очень надеюсь, что у Кевина Аймоза была не разовая акция, что дальше так и будет по сезону, очень была за него рада. Знаю о его психологических, моральных проблемах, о которых он сам говорит», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Илья Малинин выиграл два этапа Гран-при ISU – в США и в Канаде. Кевин Аймоз стал вторым на этапе в США, обыграв Малинина в произвольной.

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