«Ощущение, что рубят в два раза больше, чем остальным». Леонова — об оценках Губановой

Серебряный призёр ЧМ по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о неудачном выступлении чемпионки Европы Анастасии Губановой на этапе Гран-при во Франции.

«Как-то пошёл спад, очень плохо, что он попал на этап Гран-при. Возможно, Настя немного не совладала со своими ожиданиями от соревнования, оба проката – абсолютно не её. Хочется поддержать её сейчас.

В короткой программе она упала только с лутца во второй половине, но на выходе получила очень маленькие баллы за технику. За один лутц её наказали очень сильно, нашли всё, что могли найти. Произвольная, возможно, ещё не до конца вкатана, хотя на мемориале Дениса Тена получилось откататься достаточно чисто, был только один срыв.

Получается, что ей нельзя давать ни малейшего повода. Если она допускает ошибку, возникает ощущение, что ей рубят оценки в два раза больше, чем всем остальным, хотя, казалось бы, статус чемпионки Европы должен что-то весить. Но так получается не первый сезон, мне лично за это обидно, я не представляю, что Настя чувствует в этот момент», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Анастасия Губанова заняла восьмое место на этапе Гран-при во Франции в этом сезоне, допустив несколько ошибок в короткой и в произвольной программах.