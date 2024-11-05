Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алена Леонова высказалась о победе Анны Фроловой на этапе Гран-при в Магнитогорске

«На голову или на две выше всех конкуренток». Призёр ЧМ — о выступлении Анны Фроловой
Анна Фролова
Комментарии

Серебряный призёр ЧМ по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась мнением о выступлении победительницы этапа Гран-при России в Магнитогорске Анны Фроловой.

«Что касается этапа в Магнитогорске, Аня Фролова – выше всяких похвал, на голову или на две выше всех конкуренток. Радостно и за Ксению Гущину, которая представляет Санкт-Петербург и попала в тройку сильнейших, но Аня затмила всех. Она провела летом очень большую работу, это видно. И образы классные, всё круто», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на этапе Гран-при России в Магнитогорске Анна Фролова победила с результатом 226,33 балла, показав два чистых проката. Также на пьедестал попали Ксения Гущина и Ксения Синицына.

Материалы по теме
«Петросян имеет все аспекты, важные для победы на Олимпиаде». Интервью с Алёной Леоновой
Эксклюзив
«Петросян имеет все аспекты, важные для победы на Олимпиаде». Интервью с Алёной Леоновой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android