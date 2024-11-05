«На голову или на две выше всех конкуренток». Призёр ЧМ — о выступлении Анны Фроловой

Серебряный призёр ЧМ по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась мнением о выступлении победительницы этапа Гран-при России в Магнитогорске Анны Фроловой.

«Что касается этапа в Магнитогорске, Аня Фролова – выше всяких похвал, на голову или на две выше всех конкуренток. Радостно и за Ксению Гущину, которая представляет Санкт-Петербург и попала в тройку сильнейших, но Аня затмила всех. Она провела летом очень большую работу, это видно. И образы классные, всё круто», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на этапе Гран-при России в Магнитогорске Анна Фролова победила с результатом 226,33 балла, показав два чистых проката. Также на пьедестал попали Ксения Гущина и Ксения Синицына.