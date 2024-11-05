Леонова — о прокатах Дикиджи и Лутфуллина: молодцы, но целостности программы я не увидела

Серебряный призёр ЧМ по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась мнением о выступлениях одиночников Владислава Дикиджи и Глеба Лутфуллина на этапе Гран-при России в Казани.

«Ребята-прыгуны, которые заняли первое и второе места, большие молодцы, но, честно сказать, целостности программы я не увидела. Увидела много крутых прыжков, они молодцы по физике, красавчики! Однако не смогла с ними на одной волне быть в программе, произошёл небольшой диссонанс», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Казани, набрав 288,32 балла. Глеб Лутфуллин стал вторым с результатом в 284,85 балла. Оба фигуриста сделали в произвольной по четыре четверных прыжка.