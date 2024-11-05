«Хотелось прочувствовать злость». Леонова о программе «Убить Билла» Бойковой и Козловского

Серебряный призёр ЧМ по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась мнением о постановках Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в сезоне-2024/2025.

«На этапе в Казани посмотрела короткую программу Саши Бойковой и Димы Козловского, мне понравился выбор образа. Рада за чистый прокат, может быть, были какие-то недочёты, но те, которые зрителю не видно. Не хватило немного самого фильма, хотелось прочувствовать все эмоции – злость, ненависть, борьбу. Что касается произвольной программы – там всё читается, там я всё вижу, в короткой – пока нет», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани, в котором принимали участие только две спортивные пары. Второе место заняли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.