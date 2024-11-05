«Вряд ли нас туда допустят». Фигуристка Елизавета Осокина — об участии в Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артёмом Грицаенко, высказалась о возможном участии в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Россия всегда составляла конкуренцию на мировом уровне. Конечно, очень бы хотелось выступать на международной арене — это другие эмоции, другие ощущения, исследуешь мир.

Вряд ли нас допустят до этой Олимпиады. Мы тренируемся, но, если получим допуск, будет вообще отлично. На неё нужно ещё попасть. Нейтральный статус будем рассматривать», — приводит слова спортсменки «Вечерняя Казань».

Напомним, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями первого этапа Гран-при России в Магнитогорске среди спортивных пар и заняли второе место (из двух пар) в Казани. Они выступают вместе с августа 2022 года. Дуэт живёт в Перми и тренируется под руководством Павла Слюсаренко в СШОР «Старт».