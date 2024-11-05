Призёр ЧМ Леонова: Кондратюк будет серьёзным соперником на протяжении сезона

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о выступлении одиночника Марка Кондратюка на этапе Гран-при России в Магнитогорске с пятью четверными прыжками.

«Марк Кондратюк в Магнитогорске уже в третий раз повторил триумфальные пять четверных – это очень круто. Он будет серьёзным соперником на протяжении сезона для всех фигуристов», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Марк Кондратюк уже трижды в текущем сезоне сумел откатать произвольную программу с пятью четверными прыжками: на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, на Мемориале Гринькова в Москве, а также на этапе Гран-при в Магнитогорске. Победу на этапе фигурист одержал с результатом 289,74 балла.