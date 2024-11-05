«Все её ждут». Елизавета Осокина — о возвращении Камилы Валиевой в сборную России

Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артёмом Грицаенко, ответила на вопрос о возвращении Камилы Валиевой в сборную России.

— У Камилы Валиевой через год закончится дисквалификация. Ждёт ли сборная её возвращения?

— Мне кажется, ждёт. Захочет ли Камила, вот это вопрос, всё зависит только от неё. Если она восстановится — у неё очень хорошие прыжки, такая хореография, есть свои изюминки. Её будут все ждать, — приводит слова спортсменки «Вечерняя Казань».

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России — 2022. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.