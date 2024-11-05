Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Все её ждут». Елизавета Осокина — о возвращении Камилы Валиевой в сборную России

«Все её ждут». Елизавета Осокина — о возвращении Камилы Валиевой в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артёмом Грицаенко, ответила на вопрос о возвращении Камилы Валиевой в сборную России.

У Камилы Валиевой через год закончится дисквалификация. Ждёт ли сборная её возвращения?

— Мне кажется, ждёт. Захочет ли Камила, вот это вопрос, всё зависит только от неё. Если она восстановится — у неё очень хорошие прыжки, такая хореография, есть свои изюминки. Её будут все ждать, — приводит слова спортсменки «Вечерняя Казань».

Напомним, 29 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время чемпионата России — 2022. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. С этой же даты аннулированы все результаты одиночницы на турнирах, включая Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Валиева сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

Материалы по теме
Валиева и Трусова ещё могут сойтись на Олимпиаде?! Обе намекнули на возвращение в спорт
Истории
Валиева и Трусова ещё могут сойтись на Олимпиаде?! Обе намекнули на возвращение в спорт
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android