Елизавета Осокина рассказала о ближайших стартах в этом сезоне

Российская фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артёмом Грицаенко, рассказала о ближайших планах в этом сезоне.

– Следующий этап Гран-при пройдёт в Красноярске. Планируете ли с Артёмом поехать туда?

— Нет, у нас на каждую пару по два этапа. Мы уже были в Магнитогорске, где стали первыми, и сейчас в Казани — вторыми. Теперь выдыхаем и готовимся к чемпионату России, — приводит слова спортсменки «Вечерняя Казань».

Напомним, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями первого этапа Гран-при России в Магнитогорске среди спортивных пар и заняли второе место (из двух пар) в Казани.

Чемпионат России — 2025 по фигурному катанию пройдёт с 19 по 22 декабря в Омске.