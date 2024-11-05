Евгения Медведева: большого спорта уже четыре года нет в моей жизни

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что большой спорт отсутствует в её жизни на протяжении четырёх лет.

«Спорта на данный момент в моей жизни нет, только косвенно, если я комментирую соревнования. Но большого спорта, с которым меня привыкли ассоциировать, уже четыре года нет в моей жизни. Это может звучать грустно, но на самом деле что-то заканчивается, что-то прекрасное начинается, поэтому моя жизнь состоит из камер, микрофонов, многих репетиций по разным проектам», — сказала Медведева в эфире телеканала «Москва 24».

В последний раз Евгения Медведева участвовала в соревнованиях в 2019 году на чемпионате России.