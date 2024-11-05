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Стрелец — о Загитовой: никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то, как на неё

Стрелец — о Загитовой: никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то, как на неё
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Журналистка Надежда Стрелец высказалась о внешности олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая, по её словам, никого не оставляет равнодушным. На прошлых выходных вышло резонансное интервью Загитовой на YouTube-канале Стрелец.

«Я никогда не видела, чтобы мужчины реагировали на кого-то так, как на Алину Загитову. Все операторы во время съёмки «поплыли»; в отеле, где мы снимали, мужчины караулили Алину у лифта, а мой всегда сдержанный режиссёр монтажа написал, что героиня невероятная, фантастическая красавица.

Мой муж несколько раз переспросил, действительно ли женской аудитории что-то во внешности Загитовой не понравилось. Да, говорю, губы из-за брекетов. Видели бы вы его выражение лица. Это тот случай, когда мужчины видят настоящую шизу в такой критике. Алина будоражит троллей со страшной силой. Удивительная девушка», — написала Стрелец в своём телеграм-канале.

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